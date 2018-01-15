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تفكيك شبكة دعارة مكونة من 6 نساء ورجلين بالطارف

أخبار الجزائر
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تفكيك شبكة دعارة مكونة من 6 نساء ورجلين بالطارف
بقلم محمد بن كموخ

علمت “النهار” من مصدر مقرب، أن عناصر أمن دائرة بوحجار تمكنت اليوم الإثنين، من تفكيك شبكة دعارة.

تنشط باحدى شقق عمارات حي 500 سكن وسط بلدية بوحجار، اثر مداهمة المكان و توقيف 6 نساء بمختلف الأعمار و رجلين.
الشبكة تقوم بجلب النساء والبحث عن الزبائن لممارسة الرذيلة، و جاء قرار الاقتحام بعد شكاوى عديدة للسكان. حيث عبر السكان عن ارتياحهم اثر مداهمة الشقة و توقؤف أصحابها.
القضية لازالت قيد التحقيق الأمني و من المتوقع أن يقدم المتهمين الثمانية أمام نيابة محكمة بوحجار.

وينحدر المتهمون من ولايات سوق اهراس والطارف و عنابة، وتتراوح أعمارهم مابين 28  و45 سنة.

وتقودهم صاحبة البيت، حيث تشغل النساء في الفسق والدعارة عبر إقليم دائرة بوحجار.

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