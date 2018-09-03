تفكيك شبكة دولية مختصة في سرقة وتهريب السيارات بوهران

تمكنت عناصر الشرطة، التابعون للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، من فصيلة تهريب وسرقة المركبات، من الإيقاع بمجرمين خطيرين.

ينتميان إلى شبكة دولية مختصة في سرقة وتهريب المركبات، من داخل وخارج الوطن، باستعمال بطاقة تشغيل إلكترونية أين تم استرجاع 4 مركبات، اثنين منها محل بحث من طرف الأنتربول.

المتورطان أحدهما مغترب يبلغ من العمر 36سنة، والآخر يبلغ من العمر 40سنة، إختصا في سرقة وتهريب المركبات باستعمال تقنيات عالية.

وينشطان داخل وخارج الوطن ،وقد تم الإطاحة بهما استغلالا لمعلومات حول وجود شخص مغترب يقوم بسرقة المركبات من نوع “كونغو ورونو”، باستعمال بطاقة تشغيل إلكترونية.

وهذابعد تزوير خصائصها التقنية، يقوم بتهريبها إلى الخارج باستعمال بطاقة رمادية أجنبية.

أفضت تحريات مصالح الأمن التابعين لذات الفصيلة، الى تحديد هويته وتوقيفه مع إسترجاع مركبتين من نوع “كونغو” محل بحث دولي.

إلى جانب حجز بطاقة رمادية أجنبية نمساوية،و11 بطاقة رمادية مهيأة للتزوير،ومبلغ مالي قدر بحوالي 100مليون سنتيم، كما تم إسترجاع سيارة من نوع بيجو406 مسروقة.

كانت مهيأة للتهريب نحو دول غربية مجاورة.

تم تحرير ضدهما إجراء قضائي و أحيلا بموجبه على العدالة.