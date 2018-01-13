تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بتلمسان

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل من تفكيك شبكة مؤلفة من 4 أشخاص مختصة في تروييج المخدرات بولاية تلمسان .

وأسفرت العملية عن حجز كمية من المخدرات قدرت بـ 19 كيلوغرام و490 غرام.

وقائع القضية تعود بناء على تسرب معلومات إلى مصالح الشرطة تفيد بوجود شبكة تنشط في مجال تهريب المخدرات

انطلاقا من منطقة مغنية الحدودية.

وعلى إثر ذلك قامت قوات الشرطة بتفكيك عناصر الشبكة وحجز كمية من المخدرات قدرت بـ 19.490 كلغ

على متن دراجة نارية ذات 3 عجلات إضافة إلى ذلك تم حجز 3 دراجات نارية.

ولا تزال التحقيقات متواصلة من طرف فرقة البحث والتدخل .