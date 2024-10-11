تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الحرڤة بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات إبحار سرية وحجز معدات تستعمل في عملية الهجرة السرية.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، اليوم الجمعة، وضعت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات إبحار سرية، تتكون من 10 أشخاص.

وأسفرت العملية، عن حجز معدات تستعمل في عملية الهجرة السرية، واسترجاع مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية و03 مركبات.