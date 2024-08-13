تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمستغانم من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، متكونة من 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 19 و55 سنة .

القضية جاءت على إثر دوريات لعناصر الأمن الحضري الثاني بالتنسيق مع عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص بمدينة مستغانم ،أين تم توقيف أحد الرعايا الأجانب مقيم بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية، التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة توصلت الى أن السالف الذكر كان بصدد التحضير الى مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية نحو الضفة الأخرى ،إنطلاقا من إحدى شواطئ مستغانم من تدبير 5 مشتبه فيهم بنحدرون من ولاية مستغانم وتيبازة، ليتم في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وشركائه وتوقيفهم ، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا وبعد إستصدار اذن بتفتيش مساكن المدبرين لعملية الإبحار السري، تم العثور على محرك بقوة 40 حصان وخزان بنزين خاص بالقارب، المشتبه فيهم كانوا يستقطبون الرعايا الأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية لنقلهم إلى الضفة الأخرى عبر البحر إنطلاقا من أحد شواطئ مستغانم على متن قارب.