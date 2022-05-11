تفكيك شبكة مختصة في سرقة البالوعات بقديل في وهران

تمكنت عناصر من امن دائرة قديل بوهران من تفكيك جمعية أشرار مختصة في سرقة الأعمدة الحديدية وأغطية الصرف الصحي بينما ضبط المنتمون إليها الثلاثة المتراوحة أعمارهم ما بين 26 و 42 سنة متلبسين بالسطو على أحد المستودعات.

عملية التوقيف تمت استغلالا لمعلومات متحصل عليها تفيد يوجود مجموعة أشخاص يقومون بسرقة أغطية الصرف الصحي على مستوى إقليم اختصاص، لتباشر عناصر الشرطة تحرياتها وتحقيقاتها الأمنية التي مكنت من توقيف أحد أفرادها في حالة تلبس بصدد السرقة بالتسلق من داخل أحد المستودعات لتخزين الأعمدة الحديدية أين تم توقيفه وحجز بحوزته عربة حديدية تحتوي على أغطية صرف صحي من حجم الكبير ، حيث أسفرت عن ضبط بحوزته غطائين حديديين من الحجم الكبير (بالوعات صرف الصحي) ليتم اقتياده للمصلحة لاستكمال التحقيق

استكمالا للتحقيقات الأمنية تم الإيقاع بشريكين اثنين له وبعد استفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل تم اكتشاف تحويل محل لبيع الخردوات كمخزن لتخزين المسروقات واعادة بيعها، حيث تم استرجاع كمية من المسروقات الحديدية.

طالع ايضا: وهران.. مداهمة ورشة سرية لتحضير التوابل وتعليبها بعلامة تجارية مقلدة