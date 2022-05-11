تفكيك شبكة مختصة في سرقة البالوعات بقديل في وهران
تمكنت عناصر من امن دائرة قديل بوهران من تفكيك جمعية أشرار مختصة في سرقة الأعمدة الحديدية وأغطية الصرف الصحي بينما ضبط المنتمون إليها الثلاثة المتراوحة أعمارهم ما بين 26 و 42 سنة متلبسين بالسطو على أحد المستودعات.
عملية التوقيف تمت استغلالا لمعلومات متحصل عليها تفيد يوجود مجموعة أشخاص يقومون بسرقة أغطية الصرف الصحي على مستوى إقليم اختصاص، لتباشر عناصر الشرطة تحرياتها وتحقيقاتها الأمنية التي مكنت من توقيف أحد أفرادها في حالة تلبس بصدد السرقة بالتسلق من داخل أحد المستودعات لتخزين الأعمدة الحديدية أين تم توقيفه وحجز بحوزته عربة حديدية تحتوي على أغطية صرف صحي من حجم الكبير ، حيث أسفرت عن ضبط بحوزته غطائين حديديين من الحجم الكبير (بالوعات صرف الصحي) ليتم اقتياده للمصلحة لاستكمال التحقيق
استكمالا للتحقيقات الأمنية تم الإيقاع بشريكين اثنين له وبعد استفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل تم اكتشاف تحويل محل لبيع الخردوات كمخزن لتخزين المسروقات واعادة بيعها، حيث تم استرجاع كمية من المسروقات الحديدية.
طالع ايضا: وهران.. مداهمة ورشة سرية لتحضير التوابل وتعليبها بعلامة تجارية مقلدة
تمكنت عناصر من الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، من مداهمة ورشة سرية لتحضير التوابل وتعليبها بعلامة تجارية مقلدة.
وتمت هذه العملية، بالتنسيق مع مديرية التجارة، أين تم اكتشاف ورشة سرية لإنتاج وتحضير التوابل وتعليبها بعلامة تجارية مقلدة.
كما تم حجز بداخل الورشة، 10 اطنان، و4 قناطير و80 كلغ من مختلف أنواع بهارات الطبخ. موجهة للتسويق بالمحلات التجارية إلى جانب حجز معدات تحضير وطحن.
وجاءت هذه العملية استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتحويل مستودع لورشة لإنتاج وتحضير التوابل وتعليبها باستعمال علامة تجارية مقلدة بحي “سافينيو” لتسويقها بالمحلات التجارية.
وبعد استصدار اذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، تمت مداهمة المستودع. أين تم حجز معدات ومواد تعليب وطحن وكمية من التوابل. كما تم اتخاذ اجراءات قضائية ضد صاحب المخزن البالغ من العمر 28 سنة.
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وهران: انقاذ 5 أفراد من عائلة واحدة من اختناق بالغاز بأرزيو
تدخلت عناصر من وحدة الحماية المدنية لارزيو بوهران لإنقاذ 5 أفراد من عائلة واحدة تعرضوا لاختناق بالغاز. وذلك على مستوى حي بن بولعيد اثر استنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون.
كما تتكون العائلة المسعفة من أربعة أشخاص من جنس أنثى وواحد من جنس ذكر. تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 40 سنة. كانوا يعانون من ضيق في التنفس جراء إستنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. حيث تم تقديم لهم الإسعافات الضرورية قبل تحويلهم على جناح السرعة نحو عيادة متعددة الخدمات بأرزيو.