تفكيك عصابة تقتني «كباش العيد» بأموال مزوّرة في تيبازة

الدرك حجز أكثر من 100 مليون وأوقف 3 أشخاص

أوقف عناصر فصيلة أمن الطرقات التابعين للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، أفراد عصابة تقوم باقتناء «كباش العيد» بأموال مزورة من طرف موّالين عبر قرى ومداشر تيبازة وإعادة بيعها لتحصيل أموال حقيقة.

واسترجعت ذات المصالح أموالا مزورة وكباش تم اقتناؤها على مستوى إحدى بلديات جنوب تيبازة.

العملية النوعية التي لاتزال فصيلة الأبحاث والتحريات التابعة للمجموعة الإقليمية تيبازة تحقق فيها بسبب امتداد الشبكة نحو ولايات الجزائر العاصمة والبليدة،كشفها عناصر فصيلة أمن الطرقات، وهذا خلال دورية كانوا يقومون بها على مستوى بلدية حطاطبة.

أين لفت انتباههم موّال يصرخ، وبعد أن هرعوا إليه كشف أنه اكتشف لحظات بعد لحظات من بيع كباشه لثلاث أشخاص أن الأموال التي تسلمها مزورة.

مفيدا لعناصر الفصيلة الذين كانوا على متن دراجات نارية أن الشاحنة انطلقت منذ لحظات فقط، لتتم ملاحقة أفراد العصابة وتوقيفهم.

وبعد تفتيشهم عثر بحوزتهم على 20 مليون سنتيم مزورة، إضافة إلى الكباش التي تم اقتناؤها، ليتسلم أفراد فصيلة البحث والتحري ملف القضية، أين تم تمديد الاختصاص إلى ولاية الجزائر العاصمة.

حيث تم استرجاع أموال مزورة من عدة بائعي كباش العيد تم النصب عليهم من طرف أفراد العصابة، كما تم استرجاع آلات نسخ وسكانير، إضافة إلى تجهيزات تكنولوجية متطورة تستعمل في تزوير الأموال.