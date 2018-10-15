تفكيك عصابة كانت تعتدي على مستعملي الطريق الإجتنابي وسط شرشال 

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بشرشال بولاية تيبازة، من توقيف عصابة أشرار، دأبت على الإعتداء على روّاد الطريق الإجتنابي وسط شرشال.

إضافة الى زرع الرعب في نفوس السائقين، وهذا بحسب بيان صادر عن المجموعة الإقليمية لذات الجهاز الأمني.

تتكون العصابة من ثلاثة أشخاص، حيث كانت تستغل جنح الظلام مستعملة في ذلك أسلحة بيضاء وبخاخات إغماء.

وكذا أقنعة سوداء بعد قطع الطريق بواسطة الحجارة عند منعرجات غابة “سيدي يحيى” مدخل”وسط مدينة شرشال” إنطلاقا من الطريق السريع الإجتنابي الحديث الإنجاز.

و تمكن محققو الدرك الوطني لكتيبة شرشال، من تفكيك لغز 7 قضايا كلها تتعلق بالإعتداء على المواطنين متبوعة بالسرقة تحت وطأ التهديد باستعمال أسلحة بيضاء.

بعد تكثيف التحريات و تفعيل عنصر الإستعلامات إثر تلقي شكاوي المواطنين، تمكن عناصر الدرك الوطني من توقيف أفراد العصابة.

الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 35 سنة و حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء و بخاخات الإغماء و أقنعة سوداء

وألبسة رياضية بغرض التمويه بغابة سيدي يحيىي.

و أمر قاضي التحقيق لدى محكمة شرشال، بعد إحالة القضية على التحقيق من قبل نيابة المحكمة، بإيداع شخصين منهم الحبس الإحتياطي.

و الرقابة القضائية لمتورط ثالث فيما أصدر أمر بالقبض في حق متهم رابع في حالة فرار.