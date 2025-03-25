تفكيك عصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية يقودها “عمر المكسيك”

ألقت مصالح الشرطة القضائية الأولى المتمثلة في فرقة مكافحة الجريمة الكبرى. القبض على عصابة إجرامية ملثمة مختصة في سرقة الدراجات النارية يقودها مسبوق قضائيا المكنى” عمر المكسيك” وشريكه ” ب.عبد الخالق ” المكنى “تشابالا”. إذ تضم العصابة 8 متهمين يتواجد بينهم 4 موقوفين. ومتهمين إثنين آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما لا يزال البقية في حالة فرار.

حيث كان أفراد العصابة ينفذون جرائمهم بإستعمال مركبة من نوع “رونو كليو ” رمادية اللون. منزوعة لوحة الترقيم، بغرض تسهيل تحركاتها بسهولة، مما يصعب عملية رصدها بالأجهزة الخاصة. ليتم بيع الدراجات النارية للمدعو ” ميمو” والمكنى “زينو” التي فاق عددها 20 دراجة. مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10و40 مليون سنتيم، بتكليف من بقية المتهمين.

ويتابع في قضية الحال كل من المدعو “ب.إ.عمر” و” أ.م.زهير”،” ب.أ.حمزة”، “و.محمد”، “ب.مزيان”، “ق.عبد الخالق”، ” ب.عبد الخالق” و” ع.زين الدين”. بجنحة السرقة بالتعدد والكسر وظرف الليل، وجنحة ترويج المخدرات وإخفاء أشياء مسروقة. حيث تم عرض القضية أمام الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء. إستئنافا للأحكام الابتدائية التي أصدرتها محكمة حسين داي.

” تفجير القضية “

وقائع القضية تعود إلى ورود شكوى سرقة دراجة نارية من نوع VMS، بناريخ 14 جويلية 2024، إلى فرقة مكافحة الجريمة الكبرى. راح ضحيتها المسمى “ر. عماد الدين”.

وفي إطار التحريات من خلال إستغلال كاميرا المراقبة بمسرح الجريمة، تبين أن الفاعلين قدموا على متن مركبة من نوع “رونو كليو” رمادية اللون. التي توقفت غير بعيد عن مكان الدراجة النارية، حيث نزل منها شخص ملثم الوجه. وقام بالتوجه مباشرة للدراجة النارية أين قام بفك قفلها الاتوماتيكي لمقودها باستعمال القوة وسرقتها والإنطلاق بها والتوجه بها إلى وجهة مجهولة.

ومكنت التحريات من تحديد هوية الشخص المسجل بإسمه المركبة المستعملة. ويتعلق الأمر بالمدعو ” س. عيسى”، الذي صرح لمصالح الشرطة أن المركبة قام بشرائها من عند ابن أخته. وأكد أن المركبة بحوزة هذا الأخير منذ أكثر من شهر لغرض القيام ببعض الإصلاحات عليها. وأنه حاول تكرارا ومرارا الإتصال به بغرض إسترجاع سيارته غير أنه كان لا يرد على إتصالاته، وأن هذا الأخير غائب عن المنزل منذ مدة.

وكشف المتهم في مضمون تصريحاته، أنه قريبه هذا يرافق المدعو “عمر” المكنى “المكسيك” المعروف بسوابقه القضائية وبسرقة الدراجات النارية. وتم تحديد هوية المدعو عمر المكنى “المكسيك”.

GPS يكشف تموقع المركبة

واستمرارا للتحريات من خلال إستغلال كاميرا المراقبة والرصد بالتنسيق مع المصالح الأمنية إتضح أن المركبة نفسها لها عدة تحركات مشبوهة. وتبين أن المركبة منزوعة من واقي الصدمات الأمامية الذي يثبت عليه لوحة الترقيم. ليتم رصد تموقع المركبة جغرافيا على مستوي منطقة “أولاد فايت” و”الخرايسية”. وصولا إلى غاية الطريق المؤدي إلى “فوكة “بولاية تيبازة. وهي نفس المواقع الجغرافية التي تم إستخلاصها من جدول قائمة الإتصالات الخاصة برقم هاتفي مستعمل.

لتكلل التحريات من توقيف المركبة بأولاد فايت التي كان يقودها المدعو ” ب إ. عمر” المكني” المكسيك” الذي أبدي مقاومة عنيفة ورفضه الإمتثال والتوقف وقام بمناورة للفرار بالمركبة، قبل ان يتم توقيفه من طرف عناصر الشرطة.

حيث إعترف المتهم، أنه بتاريخ 14/07/2024 قام بسرقته للدراجة النارية من نوع VMS برفقة صديقه المدعو ” ك. زهير”. وأضاف أنه قام بتشغيلها عن طريق الذراع الآلى للتشغيل ومن ثمة قام بتحطيم القفل الأتوماتيكي لها ثم اقتيادها على درب طريق مائل وصولا إلى نقطة الصعود قصد اخطار شريكه المغادرة المكان وتتبعه. وأكد أنهما توجها مباشرة عبر الطريق السريع بن عكنون وصولا إلى منطقة أولاد فايت بالمكان المعروف “أوبيرا “. حيث توقف واتصل بصديقه المسمى ” ب.أ.الشريف” الذي ترك بحوزته الدراجة النارية المسروقة.

المتهم يعترف بسرقة العديد من الدراجات النارية

كما اعترف المتهم نفسه أنه خرج حديثا من المؤسسة العقابية، واستأنف نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية ، وقام خلالها بسرقة 04 أربع دراجات نارية مختلفة الأصناف بمساعدة شريكه. وعليه تم التنقل إلى مسكن الشاري المدعو ” ب.مزيان” بحي بوقرة بالبليدة، أن تم العثور محل التحريات.

و أكد المتهم أن المتهم ” ع المكسيك” قام بسرقة 4 دراجات نارية قبل دخوله للسجن برفقة “ب ع” المكني “تشابالا”. ويتعلق الأمر بدراجة من نوع T-MAX ، على مستوي السيدة الإفريقية باب الوادي .والإنطلاق بها نحو برج البحري لبيعها للمدعو “زينو” ب 40 مليون سنتيم وتحصل خلالها على مبلغ 20 مليون سنتيم.

كما تم سرقة دراجة من نوع T-MAX بالقبة بنفس الطريقة برفقة المكنى “تشابالا” والقيام ببيعها بمنطقة برج البحري بمبلغ 50 مليون سنتيم وتحصله على مبلغ 20 مليون سنتيم ، كملا إعترف بسرقة دراجة نارية من نوع T MAX علي مستوى خرايسية برفقة “عبد الخالق” وبيعها للمدعو “زينو” ببرج البحري ب 40 مليون سنتيم و تحصل علي مبلغ 20 مليون سنتيما ، وقيامه كذلك بسرقة دراجة نارية من نوع BMW علي مستوي المرادية برفقة شريكه المدعو ” عبد الخالق” والذي قام ببيعها إلى المدعو “مقيوطا ” بمبلغ 60 مليون سنتيم وتحصل خلالها على 30 مليون سنتيم وتم التأكد من طرف مصالح شرطة بئر مراد رايس أن الدراجة الناريه هاته ملك للمسمى ” ل. ياسين” ، وتم إسترجاع الدراجة النارية من ولاية ميلة.