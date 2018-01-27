تفكيك عصابة وإسترجاع مجوهرات فاقت المليار سنتيم بسطيف

فككت مصالح أمن ولاية سطيف مجموعة أشرار، تتراوح أعمارهم مابين العقد الثاني والرابع من العمر.

مع استرجاع كمية معتبرة من المصوغات الذهبية فاقت المليار سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره مليار سنتيم.

وتلقت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن عين أرنات، التي شكوى من ضحية مقيمة بوسط المدينة.

نتيجة تعرض مسكنها مؤخرا للسرقة عن طريق الكسر من قبل مجهولين استهدف الفاعلون خزنة فلاذية تحتوي مصوغات ذهبية.

وعلى الفور تنقلت قوات الشرطة المنزل و بعد رفع البصمات والمعطيات والتعرف على كيفيات السطو تم التعرف على الفاعلين.

حيث مكنت التحريات الميدانية المعمقة في بادئ الأمر من تحديد هوية أحد أفرا العصابة الذي تم توقيفه فورا.

لتثمر عملية التحقيق معه من توقيف باقي أفراد العصابة المتكونة من 15 شخص مشتبه فيه، مع إسترجاع المسروقات.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تحرير ملف إجراءات قضائية ضد المعنيين قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة.