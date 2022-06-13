تفكيك ورشة سرية لصناعة الذخيرة الحية وحجز اجهزة حساسة مهربة بأولاد جلال

فككت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي خالد ولاية اولاد جلالورشة سرية تختص في صناعة الذخيرة الحية.

كما حجزت اثناء العملية اجهزة حساسة مهربة من الخارج، وجاءت هذه العملية اثر إستغلال معلومات تشير الى وجود ورشة لصناعة الذخيرة.

ليتم التحري ومراقبة المشتبه به صاحب الورشة وتم توقيفه.وبالتنسيق مع النيابة تم تفتيش مسكنه اين عثر على 320 خرطوشة حية اجنبية الصنع و 500 غرام مسحوق متفجر.

بالإضافة الى مسدس تقليدي الصنع عيار 16 ملم، جهازي كشف المعادن، ونحو 200 كبسولة اجنبية الصنع.

و1000 وحدة من حشو بلاستيكي مخصص لتعبئة الخراطيش وكمية من الخراطيش الاجنبية الصنع عيار 12 و 16 ملم.

هذا وقد تم انجاز محضر جزائي للمشتبه به في انتظار تقديمه امام النيابة المختصة.