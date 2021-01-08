تفوق على رئيس شركة “أمازون” بيزوس.. إيلون ماسك أغنى رجل في العالم

أصبح الأميركي إيلون ماسك الرجل الأغنى في العالم على الإطلاق لأول مرة، بعد أن تضخمت ثروته.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن إيلون ماسك تفوق على رئيس شركة “أمازون” جيف بيزوس، بعد أن كان أغنى رجل في العالم.

وأصبح ماسك أحد أشهر رجال الأعمال في العالم بعد أن ارتبط اسمه بالنجاح الكبير للسيارات الكهربائية من نوع “تسلا”.

كما يرتبط اسم ماسك بشركة “سبيس إكس” المتخصصة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والتي تخطط لتنظيم رحلات سياحية إلى خارج الكرة الأرضية.

وتبلغ ثروة قطب الأعمال الملياردير ماسك أكثر من 188.5 مليار دولار، وهو بذلك يتفوق على بيزوس بأكثر من 1.5 مليار دولار.

وتعززت ثروة ماسك الشخصية من خلال الارتفاع الصاروخي في سعر أسهم شركة (Tesla) والتي ارتفعت بأكثر من ثمانية أضعاف.

وارتفعت أسهم شركة “تيسلا” بنسبة 7.4% أمس الخميس عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 811.61 دولاراً.

وشارك في تأسيس شركة المدفوعات عبر الإنترنت “باي بال” وبيعها، وهو يقود حالياً بعضاً من أكثر الشركات المستقبلية في العالم.

كما أسس شركة لتشييد أنفاق منخفضة التكلفة تحت شوارع المدن المزدحمة بهدف تسيير نظام نقل عام يعمل بالكهرباء لتفادي الاختناقات المرورية