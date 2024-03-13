تقارب ظاهري للقمر وكوكب المشتري غدا الخميس

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، في بيان له، أن الجزائر ستكون على موعد مع ظاهرة فلكية، غدا الخميس.

وجاء في البيان،”أن عشاق الفلك سيكونون على موعد غدا الخميس 14 مارس 2024 بعد غروب الشمس مباشرة لمشاهدة التقارب الفلكي الظاهري الرائع للقمر وكوكب المشتري، وهذا على مسافة 2.7 درجة كأقصى حد من المركز إلى المركز.”

وأوضح المصدر نفسه، “أن هذه الظاهرة الفلكية ستكون قابلة للرصد في اتجاه الغرب على ارتفاع حوالي خمسين درجة.”

وللإشارة، فإن هذا التقارب سيحدث أمام التكتل المفتوح الثريا في كوكبة الثور، أين سيكون كوكب عطارد على مسافة 8 درجات من الأفق الغربي.

وفي ملاحظة لمركز craag، فإن القمر وكوكب المشتري سيتقاربان أيضا مع كوكب أورانوس الذي لا يرى إلا بالتلسكوب.