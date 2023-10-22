تقارير صحفية تؤكد تتويج ميسي بـ “الكرة الذهبية”

أكّدت تقارير صحفية صادرة اليوم الأحد، بأن النجم الأرجنتيني، ولاعب نادي انتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي، حسم الكرة الذهبية لسنة 2023 لصالحه.

وأوضح الإيطالي ماتيو موريتو، صحفي موقع “ريليفو” الاسباني، بأن ميسي. قد فاز بالفعل بجائزة الكرة الذهبية 2023. وهو ما كانت قد أكدته أيضا صحيفة سبورت الإسبانية في وقت سابق بداية الأسبوع الحالي.

وفي حال تأكد تتويج ميسي، فإن الأخير سيعزز خزينته بالكرة الذهبية الثامنة. بعد تتويجات 2009 و2011 و2012 و2013 و2016 و2019 و2021.

للإشارة فإن الإعلان عن هوية الفائز بالكرة الذهبية لسنة 2023، سيتم يوم الاثنين القادم الـ 30 سبتمبر الجاري، خلال حفل سيقام بمسرح “دو شاتلي” بالعاصمة الفرنسية باريس.