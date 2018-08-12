تقارير مفصّلة عن نتائج المؤسسات التربوية على طاولة بن غبريت

الوزارة ألزمت مديري التربية بإعدادها في أقرب الآجال

المتحصلون على نتائج جيدة يستفيدون من التحويل وفق رغباتهم

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بضرورة إعداد تقارير حول النتائج الدراسية الخاصة بالموسم الدراسي 2018-2019 .

وحسب المراسلة، فإن هذا التقرير يشمل النتائج التي تحصل عليها التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، وكذا النتائج الرسمية، وعلى أساس النتائج الجيدة تتم عملية التحويلات التي تتم على مستوى مديري التربية، خاصة وأنها استقبلت العديد من الطلبات للتحويل من منطقة إلى أخرى.

وتتضمن عملية الإحصاء نتائج امتحان شهادة التعليم الابتدائي والتنظيم التربوي والتربية التحضيرية واللغة الأمازيغية، وضعية التلاميذ المسجلين، وكذا وضعية معلمي التربية التحضيرية والتعليم الابتدائي، ويتعين على مدير التربية التركيز على أهمية ضبط تسجيلات التلاميذ، لاسيما الدخول والخروج من وإلى مؤسسات أخرى والمتواجدة في نفس الولاية أو في ولاية أخرى.

ويتعلق الأمر بالتحويلات المدرسية المسجلة خلال السنة الدراسية إلى غاية نهايتها، وكذا التحكم في نسب التمدرس والسهر على تجنب التخلي والتسرب المدرسيين، من خلال خلق الظروف المناسبة والمساعدة لذلك. من جهة أخرى، حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ الـ30 أكتوبر لاستكمال عملية الإحصاء الخاصة بكل المؤسسات التربوية والتي تسجل فيها المعلومات السنوية الخاصة بالمؤسسة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذا الدفتر الإحصائي يوجد في صيغته الحالية بشكليه الورقي والرقمي، تحت تصرف مديري المدارس الابتدائية، معتمدين على مساهمتهم الفعلية والجدية لإنجاح الاستقصاء الشامل من خلال توفير كافة المعلومات المطلوبة، التي يجب أن تعكس الصورة الحقيقية التي تعيشها المدرسة الابتدائية التي يشرفون عليها.

ويتعين على مديري المدارس الابتدائية الاعتماد على البطاقة الإحصائية الخاصة بالتلميذ والمعلم لاستغلالها في عملية تدوين الدفتر الإحصائي.

وشددت الوزارة من خلال مراسلتها هذه على التركيز على المعلومات الدقيقة الخاصة بكل فئة قصد المساهمة في تحقيق الهدف المسطر للجميع، من جمع واستخلاص معطيات كاملة، غير منقوصة وذات مصداقية تامة، يعتمد عليها في مختلف المشاريع المستقبلية.