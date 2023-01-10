تقاعد: أرضية إنتساب أفراد الجالية الوطنية تدخل حيز الخدمة مارس المقبل

أكد وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أنه سيتم في شهر مارس المقبل إطلاق أرضية لانتساب الجالية الوطنية بالخارج في نظام التقاعد.

وقال وزير العمل في مداخلة له على أمواج الإذاعة الجزائرية، أن أرضية إنتساب الجالية الجزائرية بالخارج إلى نظام التقاعد ستدخل حيز الخدمة ابتداء من شهر مارس المقبل. مضيفا أنه بإمكان أفراد الجالية الإنتساب إراديا إنطلاقا من هذه الأرضية الالكترونية. والتسجيل على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد. مشيرا إلى أن المنتسب إلى نظام التقاعد سيستفيد كذلك من جميع الخدمات العينية للضمان الاجتماعي. سيما من بطاقة الشفاء”.

كما تطرق الوزير إلى الرفع من منحة البطالة التي انتقلت من 13.000 دج إلى 15.000 دج. موضحا أن أزيد من 300 ألف مستفيد بصدد متابعة تكوينات تأهيلية تتراوح مدتها بين 3 و 6 اشهر”.

أما بخصوص إمكانية العودة إلى التقاعد النسبي، أشار الوزير إلى أن هذه المسالة غير مدرجة في برنامجنا. مذكرا بأن هذا النوع من التقاعد قد تم اللجوء إليه بصفة إستثنائية بعد حل عديد المؤسسات خلال التسعينيات والتي كان من الضروري التكفل بمستخدميها.

كما ذكر في هذا الصدد، بأن التقاعد النسبي قد تم تجميده بشكل كلي منذ سنة 2016 و في سنة 2020 تم تعديل القانون من أجل الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة بطلب من العامل وإلى تقدير الجهة المستخدمة. مع الإبقاء على سن التقاعد القانوني في 60 سنة”.

كما أشار وزير العمل إلى أن التقاعد المسبق لا يزال موجودا بالنسبة للمؤسسات التي تعاني من صعوبات اقتصادية و مالية. و التي هي مطالبة بتقليص عدد المستخدمين”.

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