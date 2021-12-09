تقدم أشغال مشروع ترامواي وإعادة تهيئة المصاعد الهوائية محور إجتماع الوزير مع المدراء الولائيين

أسدى عيسى بكاي وزير النقل تعليمات صارمة لعدد من المدراء الولائيين لرفع وتيرة أشغال المشاريع قيد الإنجاز. واتخاذ كل التدابير اللازمة لرفع العراقيل بخصوص مشروع ترامواي وإعادة تهيئة المصاعد الهوائية. وذلك خلال ترأسه إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والمدراء الولائيين لكل من عنابة ومستغانم و وهران.

بالإضافة إلى مسؤولي المؤسسات والشركات المكلفة بإنجاز ومتابعة مشاريع ترامواي -المصاعد الهوائية. بكل من وهران عنابة ومستغانم. في إطار متابعة المشاريع القطاعية خاصة النقل الموجه “ترامواي –المصاعد الهوائية.”

وخلال الإجتماع تم تقديم عرض شامل حول وضعية مشروع ترامواي مستغانم ونسبة تقدم الأشغال فيه. كما تم التطرق إلى أشغال إعادة تهيئة المصاعد الهوائية بعنابة ووهران. ومختلف العراقيل والصعوبات التي تواجهها.

وبهذا الخصوص أعطة الوزير تعليمات لرفع وتيرة الأشغال واتخاذ كل التدابير اللازمة لرفع العراقيل. سواء ما تعلق بالجانب الإداري أوالتقني واللوجيستي. والحرص على المتابعة اليومية لنسبة تقدم الأشغال التي بلغت 90 بالمئة.

كما طالب الوزير المدراء الولائيين بإعطاء أهمية قصوى لهذا الخط نظرا لأهميته على الصعيد التنموي. ومساهمته في تحسين وترقية خدمات النقل الجماعي في الولاية.

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وزير النقل يترأس اجتماعا حول مشروع ترامواي مستغانم

ترأس وزير النقل عيسى بكاي، اليوم الإثنين، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة وممثلي المؤسسات والشركات المكلفة بإنجاز ومتابعة مشروع “ترامواي” مستغانم. وجاء هذا الإجتماع، في إطار متابعة المشاريع القطاعية خاصة النقل الموجه “ترامواي-ميترو- المصاعد الهوائية” التي هي قيد الإنجاز. وحسب بيان للوزارة، تطرق الاجتماع إلى مدى تقدم نسبة الأشغال، وكذا الإنشغالات والعراقيل التي يواجهها هذا المشروع الحيوي، وذلك من أجل إيجاد حلول كفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وإتمامها قبل نهاية السنة الجارية، ومباشرة المرحلة الثانية المتعلقة بمختلف التجارب التقنية والديناميكية، وتوظيف وتكوين اليد العاملة المتخصصة لدخول مرحلة الإستغلال في الآجال المحددة. وأعطى الوزير تعليمات صارمة من أجل اتخاذ كل التدابير اللازمة لرفع العراقيل، سواء ما تعلق بالجانب المالي أو التقني و اللوجيستي، نظرا لأهمية المشروع على الصعيد التنموي و مساهمته في تحسين وترقية خدمات النقل الجماعي في الولاية.