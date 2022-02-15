تقدم بطلب لجوء في ست دول أوروبية.. القبض على جزائري في ألمانيا

سلمت الشرطة الفيدرالية الألمانية مواطنًا جزائريًا إلى مركز احتجاز إيشستات. حيث تقدم بطلب لجوء في ست دول أوروبية في الماضي.

كما أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية، أن الضباط قاموا بتفتيش الجزائري البالغ من العمر 33 عامًا. في محطة قطار لينداو-روتين صباح السبت. نظرًا لأن الرجل لم يستطع التعريف بنفسه ولا يتحدث الألمانية.

وأجرى الضباط فحصًا باستخدام بصمات أصابعه. ووجدوا أن الشاب البالغ 33 عامًا كان لديه مذكرة توقيف من مكتب المدعي العام في هايدلبرغ بتهمة السرقة. وبناءً على ذلك، تم الحكم على الشخص المطلوب في عام 2018 بعقوبة جزائية بدفع غرامة قدرها حوالي 200 أورو. من خلال سداد ديونه القضائية، كان الرجل قادرًا على تجنب عقوبة السجن.

وكان الجزائري مطلوبًا أيضًا من قبل مكتب المدعي العام في موسبرغ والمحاكم الجزئية في لودفيغسبورغ وبروكسال بتهمة السرقة.

كما وجد المسؤولون أن الشاب البالغ من العمر 33 عامًا قد تقدم بالفعل بطلب للحصول على اللجوء في ست دول أوروبية في الماضي.

وفقًا لتصريحاته، كان الرجل في منطقة شنغن دون إذن منذ عام 2012 وقد قدم طلبًا للحماية في 6 دول. هذه المرة أراد أن يجرب حظه في فرنسا.

وتلقى المتهم تهما تتعلق بالدخول والإقامة غير القانونيين. وقامت الشرطة الفيدرالية بتسليمه إلى مركز احتجاز Eichstätt بعد مداولة القاضي في محكمة مقاطعة Kempten بعد ظهر يوم الأحد. وذكرت الشرطة الفيدرالية أنه تم فرض حظر على عودة الرجل لعدة سنوات إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

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