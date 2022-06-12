تقديم المشتبه فيهم بحادثة العثور على جثتي شابين في طائرة الخطوط الجوية أمام محكمة الدار البيضاء

قدمت الشرطة القضائية لمصالح أمن العاصمة، المشتبه فيهم في حادثة العثور على جثتين باحد أجزاء طائرة الخطوط لجوية الجزائرية. لأجل السماع اليهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء.

كما جاء تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، في اعقاب التحقيقات الاولية التي باشرتها مصالح الأمن في الحادثة. أين اسفرت عن تورط عدد من الاعوان بشركة الخطوط الجوية الجزائرية. إلى جانب أشخاص خارج المطار كان في تواصل مع الضحتين تم تحديد هويتهم.

وحسب المعلومات الاولية التي تحوز عليها “النهار” فان عدد المشتبه فيهم الموقوفين تحت النظر هم 6 أشخاص. من بينهم 3 أعوان بشركة الخطوط الجوية الجزائرية يعملون في مجال الصيانة والتنظيف.

أما باقي المشتبه فيهم فهم 3 أصدقاء للضحيتين المتوفيتين. الذين أطلقوا الفيديو الخاص بالشابين قبل انطلاق الرحلة نحو دولة الامارات العربية المتحدة.

وحسب ذات المصادر فانه تم تقديم ايضا 32 طرفا مسموعا في ذات القضية، على رأسهم مدير الصيانة، وقبطان الطائرة محل الجريمة، بالاضافة الى أعوان المكلفين بحراسة ومراقبة ألامكنة ، سيتحدد مركزهم القضائي ان كانوا شهودا أو متهمين بعد استكمال التحقيق.

تجدر الاشارة المديرية العامة للامن الوطني سبق وان اعلنت في بيان لها عن تفاصيل ووقائع تحض القضية، ذكّرت بمجوبه أن التحقيقات تجري على قدم وساق بخصوص الواقعة، أين تم توقيف 4 مشتبه فيهم، فيما تم احالة عدد من المسؤولين والاطارات بمطار هواري بومدين للمجلس التأديبي اين اصدرت في حقهم عقوبات تأديبية متفاوتة.

هذا في انتظار احالة الاطراف المسموعة أمام قاضي التحقيق، مواصلة للتحقيقات القضائية الجارية.

رئاسة الجمهورية تصدر بيان حول نتائج التحقيق في قضية الجوية الجزائرية

كما أصدرت رئاسة الجمهورية، الأربعاء الماضي، بيانا حول نتائج التحقيق الأولى في وفاة شخصين بأحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية. والتي كانت متوقفة على أرضية مطار هواري بومدين الدولي، الجزائر العاصمة.

في حين، جاء في البيان، إنه إثر الحادث الأليم، الذي أودى بحياة شابين بمطار هواري بومدين، وبعد التحقيق الأولي، تم التوقيف والحجز تحت النظر لأربعة أشخاص مشتبه بهم. ويتعلق الأمر يتعلق الأمر بكل من:”خ.م” 34 سنة، “ب.ع” 23 سنة، “م.ب” 24 سنة، “ب.م” 46 سنة، لضلوعهم ومشاركتهم في وقائع، أدت إلى وفاة الضحيتين.