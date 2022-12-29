تقرير ألماني يكشف تورط المغرب في فضيحة فساد داخل الإتحاد الأوروبي

يحقق القضاء البلجيكي في الاشتباه في الفساد وغسيل الأموال والنفوذ من الخارج في محيط برلمان الاتحاد الأوروبي.

وفقا لتقرير إعلامي ألماني، يلعب المغرب في فضيحة فساد الاتحاد الأوروبي دورا أكبر مما كان معروفا سابقا.

وذكرت صحيفة “شبيغل” نقلا عن وثائق تحقيق أن المغرب كان ضالعا على أعلى المستويات في التأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي.

وفقًا لذلك ، جندت DGED بالفعل عضو البرلمان الأوروبي السابق Pier Antonio Panzeri. ومساعده Francesco Giorgi و MEP Andrea Cozzolino في عام 2019. وكان الهدف هو التأثير على المجموعة الديمقراطية الاجتماعية في البرلمان الأوروبي.

وبحسب “شبيجل” ، قيل إن مسؤولا مغربيا أعطى المشتبه بهم أظرفة مليئة بالنقود.

وقد فجرت العدالة البلجيكية قضية أثارت الشكوك في الاتحاد الأوروبي حول تورط المغرب في رشوة أعضاء البرلمان الأوروبي.

وقالت الصحافة الأوروبية إن المغرب واحد من الدول المتورطة في مؤامرة التجسس والرشوة. لشراء الإرادة السياسية للاتحاد الأوروبي من خلال البرلمان الأوروبي والتأثير لصالحه في عملية صنع القرار.

وأدرجت العديد من الأسماء في هذه القضية، بما في ذلك نائب رئيس البرلمان الأوروبي. النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي، التي تم فصلها بالفعل.

جوهر الأمر هو أن دبلوماسيًا مغربيًا حاول التأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي. من خلال الرشوة في عديد الأمور، من بينها اتفاقية صيد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وهي الاتفاقية التي أصدرتها المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي. وسقطت باعتبار أنها أثرت على المياه الصحراوية وأن القانون الدولي لا يعترف بالسيادة المغربية أو ولايتها القضائية.