تقرير عن الدخول المدرسي والجامعي يقدم لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء إعداد تقرير عن الدخول المدرسي والجامعي.

التقرير يقدم لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم حول إمكانية استئناف الدراسة في قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم والتكوين المهنيين، بالتنسيق مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة جائحة كوفيد-19، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالنقل والإيواء.

وفي هذا الصدد، عبر الرئيس عن ارتياحه للنتائج المحصلة في مكافحة جائحة كوفيد-19 مقارنة بدول أخرى، وهو مكسب يجب الحفاظ عليه في خطواتنا اللاحقة بالإبقاء على حالة اليقظة إلى أن يرفع الله عنا هذا الوباء.