تقرير مجلس المحاسبة يكشف.. 6700 مليار صرفتها البلديات في البريكولاج

دقّ مجلس المحاسبة، ناقوس الخطر بخصوص الأموال التي استفادت منها البلديات قبل عامين، حيث بلغت 100 مليار دينار. كما قال عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان خليفة بن عابد، أن 67 بالمائة من هذه الأموال تصرف دون برنامج محدّد.

وأضاف بن عابد، أن هناك مشاريع تم وضعها 3 مرات خلال الدراسات. كما تابع المتحدث، أن أموال صرفت في الهواء دون برامج محددة. مضيفا أن التقرير يدل على سوء التسيير والإهمال وتبديد الأموال وعدم الجدية في معالجة الملفات. ودعا بن عابد، إلى ضرورة الصرامة في إعداد دفاتر الشروط الناجعة والحقيقية وفق معايير وواقعية.

ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، محفوظ كاوبي، أن إشكالية التصرف في الأموال الممنوحة للبلديات العاجزة يطرح على أرضية الميدان. كما تابع الخبير، “أخذنا بعين الاعتبار تقارير مجلس المحاسبة الذي في كثير من الأحيان يتكلم بدقة على التسيب”. و”عدم مراعاة القواعد الأساسية في التسيير المالي من ناحية النجاعة والمردودية لدى الجماعات المحلية”.

900 بلدية فقيرة جدا

وأشار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن هناك من بين 1541 بلدية عبر الوطن، ما يفوق 900 بلدية فقيرة جدا. فيما تتواجد بلديات أخرى غنية.

وكشف رئيس الجمهورية، إن هناك تغيير في قانون البلدية والولاية سنة 2022. ويأتي هذا القانون لإعطاء البلديات إمكانيات لتتبنى سياستها، والتي تتماشى مع إمكانياتها المالية.

وحول مناطق الظل، أورد رئيس الجمهورية، إن تواجدها داخل البلديات، معناه أنها لم تصل للتنمية. مشيرا إلى أن الدولة ماضية في تحقيق التنمية بمناطق الظل، عن طريق توفير الغاز والكهرباء والمطاعم المدرسية وغيرها من المرافق.

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