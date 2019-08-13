تقرير يصنف “أرامكو” السعودية كأكثر شركة ربحية في العالم

أفاد تقرير لوكالة بومبرغ بأن شركة “أرامكو” السعودية هي الشركة الأكثر ربحية في العالم. وذلك رغم تراجع أرباحها.

حيث جاء في التقرير الذي أعدّته الوكالة الأمريكية، بأنّ أرامكو تجاوزت شركات كبرى على غرار أمازون و أبل.

و أجاء في التقرير بأنّ “أرامكو” أصبحت ألأكثر ربحية رغم تراجع أرباحها خلال النصف الأول من 2019 بنحو 12 بالمائة.

ويعود ذلك لانخفاض متوسط أسعار النفط إلى 66 دولارا للبرميل، مقارنة ب 69 دولارا في النصف الأول من السنة الماضية.

لتبلغ الأرباح الصافية لأكبر شركة تصدير نفط في العالم 46.9 مليار دولار من جانفي إلى نهاية جوان2019.

ويذكر أنّ مستوى إنتاج “أرامكو” اليومي في حدود 10 ملايين برميل.