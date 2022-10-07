تقلبات جوية.. وفاة شخص وإجلاء عائلات حاصرتهم مياه الأمطار والأودية

تدخلت وحدات الحماية المدنية عبر مختلف ولايات الوطن جراء التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الغزير للأمطار يوم أمس. أين سخرت أعوان ومعدات هائلة لإجلاء الأشخاص والسيارات العالقة جراء ارتفاع منسوب المياه.

وحسب حصيلة لذات المصالح، فقد تدخلت بولاية سعيدة على مستوى بلدية حاسنة من أجل انتشال جثة شخص متوفي سنه حوالي 70 سنة جرفته مياه الأمطار. إثر انقلاب جرار فلاحي بالقرب من مصنع الاسمنت. كما تم القيام بـ 5 عمليات لامتصاص مياه الامطار المتراكمة. و03 عملیات امتصاص للمياه بقرية حمام ربي.

أما بولاية تبسة ببلدية الشريعة تم إمتصاص مياه الأمطار عبر حي العقيق، حي العربي، حي البلدية. وفي ولاية البيض وبلدية الرقاصة تم إخراج شاحنة وسيارة عالقتين بالواد وإنقاذ 03 أشخاص كانوا على متن دراجة نارية في الطريق الرابط بين بلديتي السخونة والرقاصة. وفي بلدية الشقيق، تم إنقاذ شخص إثر انقلاب شاحنة على الطريق الوطني 111. وببلدية الابيض سيدي الشيخ تم تسجيل انهيار جزئي لسقف منزل بدون ضحايا بحي الغربي.

كما قامت الحماية المدنية بإخراج بعض السيارات العالقة بالطريق الوطني رقم 10 بولاية أم البواقي. وامتصاص المياه المتراكمة من المنازل والأحياء بولاية قالمة.

وفي ولاية المسيلة، تم إمتصاص مياه الأمطار عبر مختلف الأماكن والأحياء. وغلق الطريق الوطني 08 اثر انجراف التربة بواد خرمام. كما تمكن أعوان الحماية المدنية من إخراج 07 أشخاص من مساكنهم إثر تسرب مياه الامطار بواد الدقلة بلديـة خيفة وفي بلدية امجدل تم إسعاف وإنقاذ 03 أشخاص كانوا محصورين بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار.

وأشار البيان، أنه تم بولايتي قسنطينة وسكيكدة، إخراج وامتصاص المياه المتسربة عبر الأحياء والسكنات. كما تمكنت الحماية المدنية من تحويل عائلة متكونة من 04 أشخاص الى مقر الفرع البلدي. وفي ولاية البيض ببلدية الرقاصة تم إنقاذ شخصين على متن سيارة كانت محصورة بمياه الامطار بطريق قالة الطريق.

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