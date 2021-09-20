تقليص آجال إنجاز مشروع تحويل مياه سد كاف الدير بتيبازة

فصل وزير الموارد المائية والامن المائي كريم حسني، في تقليص آجال انجاز مشروع تحويل مياه سد كاف الدير بتيبازة.وتقرر تقليص الآجال من 21 شهرا إلى 17 شهرا.

ويتضمن هذا المشروع 110كلم من القنوات، و14 محطة ضخ و13 خزان بقدرة 140.000 متر مكعب ومحطة لمعالجة المياه بقدرة إنتاج 210.000 متر مكعب يوميا.سيتم استلامها على ثلاث مراحل و ستسمح كل واحدة منها بإنتاج و تحويل 70.000 متر مكعب في اليوم من أجل تامين تزويد المواطنين بالماء الشروب.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أنه سيتم إستلام هذا المشروع على مرحلتين بداية من سنة 2022.خلال المرحلة الأولى سيتم انجاز محطة ضخ رئيسية، قناة لجر المياه باتجاه الخزان الرئيسي الذي يمون بني ميلك والداموس بتيبازة.والمرحلة الثانية لربط الخزان الرئيسي لبلدية الداموس بخزان منطقة سيدي موسى ببلدية الناظور. مرورا بمحطة ضخ رئيسية ببلدية سيدي غيلاس بطاقة إنتاجية تبلغ 100.000 متر مكعب في اليوم..

وتعهدت شركة” كوسيدار قنوات” المكلفة بانجاز هذا المشروع بمباشرة انطلاق أشغال الهندسة المدنية للخزانات ومحطة معالجة مطلع شهر أكتوبر المقبل.و يتم حاليا تزويد المشروع بمختلف حاجياته خاصة ما تعلق بالقنوات الحديدية.

حيث تم إبرام صفقة مع المؤسسة العمومية “أنابيب فيما يخص التحسينات التقنية التي تضمنها هذا المشروع على المدى القصير لتأمين بلديات وسط وغرب ولاية تيبازة. وتدخل هذه التعديلات في إطار المخطط التوجيهي الذي أشرفت على تجسيده شركة سيال.

وأضاف البيان، أنه سيتم الانطلاق في انجاز قنوات على مسافة 60 كلم لتحويل مياه سد كاف الدير لمحطة التحلية ببلدية سيدي اعمر.و هذا لتامين تزويد بلديات تيبازة، سيدي غيلاس،سيدي اعمر،مناصر،حجوط،مراد و الناظور..

وستستفيد من هذا المشروع الإقليمي ولايات تيبازة، عين الدفلى و الشلف بلديات عين قوسين، بريرة بني حواء. زيادة على تغطية حاجيات 58 منطقة ريفية تقع في بلديات الداموس، الأرهاط، بني ميلك، شرشال، قوراية، مسلمون ،أغبال، حجرة النص ، سيدي سميان ، شرشال و منطقة سيدي موسى ببلدية الناظور.