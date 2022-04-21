تقليص مدة الإنتظار وتوفير الراحة.. وزير النقل يأمر بالتكفل الجيد بالمسافرين

ترأس وزير النقل منجي عبد الله، اليوم الخميس، اجتماع الدورة العادية للجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي.

وجاء هذا الاجتماع، في إطار التحضيرات القطاعية الخاصة بموسم الإصطياف، الذي يشهد حركية هامة للمسافرين من و إلى الجزائر.

ودعا الوزير، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، جميع الأعضاء ومن مختلف القطاعات المعنية، إلى وضع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة. وكذا التنسيق المتواصل لإنجاح موسم الإصطياف 2022.

حيث سيشهد هذا الموسم، عودة معتبرة لحركية المسافرين على مستوى مطارات الجمهورية.

كما سيتزامن هذا الموسم مع إحتضان الجزائر لألعاب البحر الأبيض المتوسط شهر جوان المقبل بوهران بالإضافة إلى موسم الحج.

كما شدد الوزير، على ضرورة التكفل الجيد بالمسافرين، عبر توفير خدمات ترقى إلى تطلعات المواطنين.

ويأتي ذلك، عن طريق وضع إستراتيجية و ورقة طريق مضبوطة، خاصة و أن الجزائر تتوفر اليوم على مطارات بمعايير عالمية. وبقدرة إستقبال كبيرة.

ويتم ذلك من خلال إضفاء مرونة أكثر في نظم و مخططات معالجة ومراقبة حركية الأشخاص والأمتعة. وتقليص مدة الإنتظار، وتوفير جميع شروط الراحة.

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