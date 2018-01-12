تقنية الفيديو تقتحم الملاعب الإفريقية من بوابة “الشان”

سيتم تجربة تقنية الفيديو، لأول مرة في الملاعب الإفريقية، بمناسبة منافسة “الشان” 2018، المقرر انطلاقها غدا السبت بالمغرب.

وكشف موقع “أفريكا فوتبول دايلي”، أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر الإعتماد على هذه التقنية، كتجربة، قبل تبنيها رسميا مستقبلا.

وستستخدم تقنية الفيديو انطلاقا من الدور النصف نهائي لـ”الشان”، بعد أن يتم تجريبها في المباريات الخمس التي تسبق هذا الدور.

وأوضح ذات المصدر، أن خلال مرحلة تجربة هذه التقنية في المباريات الخمس، لن يتم التفاعل مع أخطاء حكام هذه المباريات.

من جهة أخرى من المتوقع استخدام تقنية خط المرمى، خلال منافسة “كان” 2019، كخطوة جديدة لتطوير كرة القدم الإفريقية.