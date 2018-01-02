تقنين الماريخوانا في كاليفورنيا

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأميركية عن تقنين بيع “الماريخوانا” بشكل قانوني رسميا ابتداء من اليوم الأول في 2018.

وستسمح الولاية لمن هم فوق عمر 21 سنة بشراء “الحشيش” بشكل قانوني، وبكميات لا تتخطى 28 غراما للشخص الواحد.

وصوت سكان كاليفورنيا لبيع “الماريخوانا” قبل 14شهرا، ولكن سلسلة من القرارات الحكومية، حالت قبل بدء البيع في المحلات بشكل رسمي.

وقررت الولاية فرض رقابة شديدة على محلات زراعة وبيع هذا النوع من “الحشيش”، لتتأكد من أن التعليب مضاد لاستخدام الأطفال.

وبهذا القرار أصبحت كاليفورنيا أكبر ولاية تسمح ببيع “الماريغوانا” في الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة.