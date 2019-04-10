تقنين نشاط مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا

أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا رقم 18-221، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم، متخصصة للأطفال المعوقين ذهنياً وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.

وأشارت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في منشور لها على الفايسبوك إلى أنه وتبعا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في

6 سبتمبر 2018، “يشرفني أن أعلمكم أنه بناء على قرار لجنة مدونة النشاطات الإقتصادية، قد تمّ تقنين النشاط

المتمثل في إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنياً، في مدونة النشاطات الإقتصادية الخاضعة للقيد بالسجل التجاري

تحت رمز 607075 المسمى -المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنياً-“، حيث تعتبر المدونة وثيقة مرجعية إلزامية لكل طلب تسجيل في السجل التجاري.