تقييد إستخدام لقاح “جونسون آند جونسون” بسبب تخثر الدم

وضع المنظمون الأمريكيون، أمس الخميس، قيودا صارمة على من يمكنه تلقي لقاح كوفيد-19 من شركة جونسون آند جونسون. بسبب خطر الإصابة بمتلازمة تخثر الدم النادرة، وهي أحدث إنتكاسة للحقنة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء، إنه يجب إعطاء حقنة جونسون آند جونسون للبالغين. التي حصلت على تصريح من الولايات المتحدة في فيفري 2021. فقط للذين لا يستطيعون تلقي لقاح مختلف أو لا يمكنهم الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 المصرح بها أو المعتمدة. أو لأولئك الذين يطلبون لقاح جونسون أند جونسون على وجه التحديد.

كما أوصت السلطات الأميركية لأشهر بأن يستخدم الأميركيون، الذين يرغبون بالحصول على لقاح مضاد لكوفيد-19. لقاح فايزر أو موديرنا بدلا من ذلك. بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وقال مسؤولو إدارة الغذاء والدواء في بيان، إنهم قرروا تقييد لقاح شركة جونسون آند جونسون بعد إجراء مراجعات أخرى على البيانات المتعلقة بخطر الإصابة بجلطات دموية. مهددة للحياة في غضون أسبوعين من التطعيم. ويعد القرار هو أحدث قيود على لقاح الجرعة الواحدة من جونسون آند جونسون. الذي طغت عليه لقاحات أكثر فعالية من فايزر وموديرنا منذ فترة طويلة.

للإشارة، فإنه في ديسمبر الماضي، أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بإعطاء الأولوية للقاحي موديرنا وفايزر على لقاح. بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وبينما تندر الجلطات الدموية التي شوهدت مع لقاح جونسون آند جونسون، يقول المسؤولون إنها ما زالت تحدث.

وقالت الشركة المصنعة للقاح، إنها قامت بتحديث صحيفة وقائع لقاح كوفيد-19 الأميركية. للتحذير من خطر الإصابة بتجلط الدم مع متلازمة نقص الصفائح (TTS). وهي حالة نادرة ولكنها قد تهدد الحياة.

وتم الإبلاغ سابقا عن حالات تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات، والتي تتضمن جلطات دموية مصحوبة بمستوى منخفض من الصفائح الدموية، لدى من حصلوا على لقاح جونسون آند جونسون.