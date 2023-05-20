تقييم مخاطر الزلازل عبر 40 ولاية.. ومهندسون يعدّون ملفات تراخيص البناء

أكد اليوم، وزير السكن محمد طارق بلعريبي، أن الجزائر وضعت استراتيجية فعالة لمقاومة الزلازل بناءا على تجربتها المريرة التي عاشتها منذ 20 سنة.

ومن بين الاستراتيجيات قال الوزيرأنه تم دراسة التقسيم الزلزالي في المناطق الحضارية. وتقييم المخاطر عبر 40 ولاية.

كما تعمل الوزارة حسب الوزير إلى مضاعفة الشبكة الوطنية في الأجهزة المستعملة لرصد وتسجيل الموجات الزلزالية. وكذا تزويد المخبر الوطني للبحث المطبق في الهندسة الزلازل بطاولة اهتزازية من آخر طراز. بأبعاد 6 في 6 من 6 درجات من الحرية إضافة إلى تحديد وتصنيف المناطق المعرضة للمخاطر .

كما شدد الوزير على إجبارية إعداد ملفات من تراخيص البناء قبل مهندسين معماريين ومهندسين مدنيين معتمدين.

من جهة أخرى كشف الوزير عن إعداد مشروع تعمير جديد بمشاركة المختصين وخبراء من عدة دول ، وهذا إنطلاقا من منطق تشاوري حيث تطمح الوزارة أن تستجيب للتطورات الاجتماعية الإيكولوجية والإقتصادية وكذا الرقمنة لخلق ترقية إطار معيشي عالي الجودة .