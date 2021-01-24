تكثيف التبادل وتوسيعه بين الجامعات الجزائرية والإيطالية

استقبل وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الأحد، سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بيغلياس.

وحسب بيان للوزير، فقد تطرق الطرفان، خلال هذا اللقاء، إلى واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تطويرها في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي هذا، في إطار انفتاح الجامعة الجزائرية على المحيط الدولي والارتقاء بالشراكة إلى التوأمة.

وأكد الجانب الإيطالي على عزمه المضي قدما إلى الأمام لتكثيف التبادل والتعاون، وتوسيعه بين الجامعات الجزائرية والايطالية.

ودعا السفير الايطالي إلى تجديد اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين، لتشمل ميادين وفروع أخرى جديدة في التكوين والبحث العلمي.

بالإضافة إلى مشاريع وبرامج مشتركة، وحركية للباحثين والطلبة في الاتجاهين، لتعزيز علاقة رابح رابح.