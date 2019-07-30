عاجل

تكريم الحكم مصطفى غربال بعد تشريفه الصافرة الجزائرية في “كان” مصر

الرياضة
  • -
  • 0
تكريم الحكم مصطفى غربال بعد تشريفه الصافرة الجزائرية في “كان” مصر
بقلم س.ل

قامت السلطات الولائية في وهران، بتكريم الحكم الدولي مصطفى غربال، كعرفان على كل ما قدمه خلال مشواره التحكيمي.

حيث استقبله والي ولاية وهران مولود شريفي بمقر الولاية، وشكره على تشريفه للجزائر خلال كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت مؤخرا في مصر.

حيث أدار مصطفى غربال عدة مباريات خلال “الكان” بمصر، عدة مباريات من بينها مباراة السينغال والبينين في الدورالربع النهائي.

وادار أيضا مباراة الدور الاول من “كان مصر 2019″، وتمثلت في جنوب افريقيا ضد كوت ديفوار وكذلك مباراة الدور ثمن النهائي بين السينغال واوغندا.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com