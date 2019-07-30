تكريم الحكم مصطفى غربال بعد تشريفه الصافرة الجزائرية في “كان” مصر

قامت السلطات الولائية في وهران، بتكريم الحكم الدولي مصطفى غربال، كعرفان على كل ما قدمه خلال مشواره التحكيمي.

حيث استقبله والي ولاية وهران مولود شريفي بمقر الولاية، وشكره على تشريفه للجزائر خلال كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت مؤخرا في مصر.

حيث أدار مصطفى غربال عدة مباريات خلال “الكان” بمصر، عدة مباريات من بينها مباراة السينغال والبينين في الدورالربع النهائي.

وادار أيضا مباراة الدور الاول من “كان مصر 2019″، وتمثلت في جنوب افريقيا ضد كوت ديفوار وكذلك مباراة الدور ثمن النهائي بين السينغال واوغندا.