أشرف وزيري البريد والتربية، اليوم الخميس، على مراسم تكريم الفائزين بالمسابقة الوطنية للأطفال لكتابة الرسائل في طبعتها لسنة 2021.

وانطلقت المسابقة مطلع شهر فيفري 2021، ومرت بثلاثة مراحل، ولائية، جهوية ووطنية.

وأفضت المسابقة، بانتقاء 12 أحسن رسالة من مجموع فاق 14000 رسالة مستلمة.

وفازت، في هذا الصدد، التلميذة بسمة مجذوب بالمرتبة الأولى، المنحدرة من ولاية مستغانم، والتي تدرس في السنة الخامسة ابتدائي.

وألقى وزير البريد كلمة، نوّه خلالها بالانعكاسات الإيجابية المنبثقة عن التنظيم السنوي لهذه المسابقة.

ومن جانب آخر، أشاد الوزير بالعنوان المختار للمسابقة هذه السنة “أكتب رسالة لأحد أفراد أسرتك بخصوص تجربتك مع وباء كوفيد– 19”.

واختتم الوزير مداخلته بحث الأطفال على مواصلة جهودهم في مسار تحصيل العلوم ونيل المعارف.

كما توجّه بشكره إلى المعلّمين والأساتذة نظير المجهودات التي يبذلونها لمرافقة أبناء هذا الوطن.

وتمّ تكريم الأطفال الفائزين، بشكل تنازلي، من الرتبة 12 إلى 01، مع قراءة الثلاثة رسائل الأولى.

وستحظى الرسالة الحائزة بالمرتبة الأولى، بتمثيل الجزائر في فعاليات المسابقة الدولية.