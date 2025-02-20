تكريم عجال بروما بجائزة “التميز من أجل المتوسط”

حظي مراد عجال، الرئيس المدير العام لسونلغاز، بتكريم رفيع المستوى من برلمان البحر الأبيض المتوسط (APM)، وتم منحه “جائزة الاستدامة - PAM Sustainability Award” خلال أشغال الجلسة العامة الـ19 للبرلمان التي انعقدت في روما يوم 20 فيفري 2025. في اعتراف دولي بجهوده وإنجازاته في قطاع الطاقة، حسب ما جاء في بيان لوزارة الطاقة.

وتم منح هذه الجائزة المرموقة للسيد عجال، يضيف البيان “تقديرًا لالتزامه الراسخ بتعزيز التعاون الأورومتوسطي في مجال الطاقات المتجددة. ودوره البارز في تنسيق الجهود بين الشبكات الكهربائية لتعزيز التكامل الطاقوي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويعكس هذا التكريم مدى الإسهامات الفعالة لسونلغاز في دعم الانتقال الطاقوي وتطوير مشاريع مستدامة في مجال الطاقات النظيفة”.

وأقيمت مراسم تسليم الجائزة وفق البيان ذاته “خلال حفل رسمي نظمه البرلمان الإيطالي، في قصر باربيريني بروما. بحضور شخصيات بارزة من عالم السياسة والاقتصاد والطاقة.

وخلال كلمته بالمناسبة، عبّر عجال عن “اعتزازه بهذا التكريم، مشددًا على التزام الجزائر بتعزيز الاستثمارات في الطاقات المتجددة. ودورها الاستراتيجي في ضمان الأمن الطاقوي للمنطقة. كما قدم شكره لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نظير دعمه المتواصل لسونلغاز”.

ويعدُّ هذا التكريم – يؤكد بيان الوزارة – “شهادة دولية على نجاح سونلغاز في تعزيز مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في قطاع الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي. كما يؤكد أهمية الاستراتيجيات المتبعة”.

وللإشارة، تمنح جائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط سنويا للأفراد والمؤسسات تقديراً لجهودهم الكبيرة في تعزيز مهمة وقيم برلمان البحر الأبيض المتوسط في مختلف المجالات في المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج.