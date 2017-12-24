تكريم منى زكي في دورة جميلة بوحيرد بمهرجان أسوان

كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الفنانة المصرية منى زكي من الدورة الثانية من المهرجان.

وجاء التكريم في الدورة التي تحمل اسم المناضلة الجزائرية جميلة بو حيرد. وهو وعبّرت منى زكي عن سعادتها بهذا التكريم، الذي يأتي من مهرجان متخصص في أفلام المرأة.

كما أن الدورة تحمل اسم رمز نسائي عربي كبير.

ويأتي تكريم منى في الدورة الثانية من المهرجان، بعد تكريم الفنانة نجلاء فتحي في الدورة الأولى للمهرجان، برئاسة إلهام شاهين.