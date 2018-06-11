«تكلمت مع حليلوزيتش وأدعو زطشي للتخلص من ماجر سريعا»

قال إن مهازل كبيرة تنتظر «الخضر» في حال بقي المدرب الوطني.. تاسفاوت:

«وعود ماجر بالتألق في الكان مثل تلميذ يتحصل على معدل 4 ويعدك بالبكالوريا»

دعا اللاعب الدولي السابق عبد الحفيظ تاسفاوت، الناخب الوطني رابح ماجر لمغادرة الخضر عاجلا، لأنه فشل في مهامه ولا يمكنه تماما أن يمنح الإضافة للخضر. الهدّاف التاريخي لمحاربي الصحراء وفي حديثه إلى «النهار» سهرة أول أمس، شبّه ماجر بذلك التلميذ المقبل على اجتياز شهادة البكالوريا الذي ينال معدلات ضعيفة في السنة، لكنه يمنح الوعود ويقول إنه سينجح.

مشيرا إلى أن الجزائر ستشهد مهازل حقيقية في كأس إفريقيا 2019 المقررة بالكاميرون إن بقي صاحب العقب الذهبي على رأس المنتخب الوطني، وهذا بقوله: «هذا مثل التلميذ الذي سيجتاز امتحان شهادة الباكالوريا، في كل الفصول الدراسية يتحصل على معدل 4 ويقول لك سأفوز بشهادة الباكلوريا.. عندما تنهزم في 4 مباريات وتقول إننا سنذهب بعيدا في الكان هنا الأمر محل شك».

تاسفاوت دعا أيضا الأشخاص الذين عينوا ماجر للإسراع في إيجاد حل معه وإبعاده عن الخضر سريعا، لأنهم يتحملون المسؤولية، مؤكدا أن المكتب الفيدرالي لديه كل القدرة على القيام بمثل هذه الخطوة التي ستبقى في صالح كرة القدم الجزائرية.

«كفانا حديثا عن غامبيا فبوجود 24 فريقا سنتأهل إلى الكان حتى من دون مدرب»

وبخصوص رؤيته لعودة الناخب الوطني الأسبق وحيد حليلوزيتش، فقد صرّح تاسفاوت أنه يشجع كثيرا ذلك، لكن لا يهم إن كان خليفة ماجر التقني البوسني أو غيره بقدر ما يهم أن يكون المدرب كبيرا وعارفا بخبايا الساحرة المستديرة، خاتما كلامه بأنه كان له حديث مع حليلوزيتش ظهر أول أمس، لكنه تحفظ عن فحوى حديثهما.

أما عن الوعد الذي قدمه ماجر بتأهيل الخضر إلى كأس إفريقيا 2019 فعلق تاسفاوت: «كفانا الحديث عن غامبيا.. الخضر حتى من دون مدرب سيتأهلون للكان، علينا الكف عن الحديث عن غامبيا فهناك 24 منتخبا سيتأهلون للكان والخضر حتى من دون طاقم فني سيتأهلون».