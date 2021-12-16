هو ركن اخترناه حتى نعيد الأمل في أنفسنا وفي قرائنا الكرام. أولئك الذين اتصلوا يائسين من الحياة يعتقدون أن الفرص فيها قد انتهت، لا وألف لا، فالأمل موجود دوما. نطل من نافذته على غد بإذن الله أريح. الأمل باقي للقاء زوجة صالحة وباقٍ في قلوب آمنت أن الله يسوق الأرزاق سوقا وينزلها بقدر في وقتها المناسب. فقد على القلوب التي ظنت وتوسمت به خيرا، وها نحن نمد لكم يد الخير بإذن الله. لنقول لكل من ضاقت به الحياة “ويبقى الأمل”..

الرقم السري :

136159

هل من رفيقة تقية تصون العشرة وتكون له ونيسة وزوجة

من منطقة القبائل ومن ولاية بجاية بالذات. اتصل بنا رجل يحمل كل النوايا الطيبة من أجل أن يعثر على راحة البال، ترمل وفارق زوجته الحياة. فصارت الأيام زخم من الذكريات التي تحاصره ليلا نهار، لديه أولاد كبار كل مستق بحياته، يبلغ من العمر 63 سنة. هو إطار متقاعد، كما كان يعمل كأستاذ جامعي، ولديه سكن خاص.

يتمنى العثور على زوجة طيبة القلب، حسنة المعشر، تدخل حياته وتصبح رفيقة عمره. يتمنى أن تكون ماكثة بالبيت، سنها يكون أقل من 53 سنة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

الرقم السري :

136160

زوجة صالحة تكون له خير معين.. هذا كل ما يتمنى ويريد

إلى ولاية برج بوعريريج، نعرفكم أيضا على رجل يحلم بأن يستعيد الأمل. يتمنى أن يقترن من جديد ويرمم حياته على يد زوجة تكون قرة عين له، رجل يبلغ من العمر 56 سنة. مطلق أب لولدين، لديه ورشة خاصة يكسب منها رزقه وقوته، ولديه مسكن خاص.

يناشد بنت الحلال ويتوسم فيها التدين والالتزام، امرأة متفهمة تقدر الحياة الزوجية، سنها من 35 حتى 50 سنة. لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بولد أو اثنان، يفضلها ماكثة بالبت وليس لديه مشكل إن كانت عاملة. من أي ولاية من الوطن.

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