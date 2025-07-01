تكوين مهني: إدراج 14 تخصصا جديدا يتعلق بالصيانة الصناعية خلال الدخول القادم

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، عن التحضير لإدراج 14 تخصصا جديدا يتعلق بالصيانة الصناعية. في البرامج البيداغوجية خلال دخول التكويني المهني القادم.

ولدى إشرافه على ملتقى ولائي حول التكوين في مجال الصيانة، أوضح الوزير أنه يجري العمل لإدراج 14 تخصصا جديدا. يتعلق بمجال الصيانة الصناعية في البرامج البيداغوجية، مع الدخول التكويني القادم. من ضمن 40 تخصصا جديدا سيتم إدراجهم بصفة تدريجية”.

وأضاف المهدي وليد، أن إدراج هذه التخصصات يعد “ثمرة تعاون” مع الشركاء من الفاعلين الاقتصاديين. مثمنا جهود أساتذة التكوين المهني الذين سهروا على صياغة البرامج التكوينية في هذا المجال. وذلك في إطار مساعي القطاع الرامية إلى دعم عروض التكوين في المجالات الصناعية. مع السهر على تنويع عروض التكوين ومواءمتها مع متطلبات الاقتصاد الوطني”.

وأشار الوزير، إلى دور قطاع التكوين المهني في مرافقة الجهود الرامية الى تعزيز الاستثمار في بلادنا، وذلك من خلال توفير اليد العاملة المؤهلة”. مضيفا أنه سيتم مع دخول التكوين المهني القادم، إطلاق “المرجع الوطني للتكوين والكفاءات”، الذي سيساهم في عملية ” الادماج المهني” ويمكن قطاع التكوين المهني من “الاستجابة بشكل دقيق لمتطلبات سوق الشغل، لاسيما بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل”.