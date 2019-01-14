تكوين مهني: إنطلاق التسجيلات.. والدخول في 24 فيفري

أفادت وزارة التعليم والتكوين المهنيين، أن التسجيلات الخاصة بالدخول المهني انطلقت في 6 جانفي الفارط والدخول سيكون في 24 فيفري.

وأضاف بيان للوزارة عن تنظيم حملة إعلامية لفائدة الشباب للتعريف بفرص التكوين في مختلف التخصصات المهنية.

التي يوفرها القطاع على مستوى المؤسسات التكوينية المتواجدة عبر التراب الوطني، بالموازاة مع انطلاق التسجيلات.

وتحسبا لدخول التكوين المهني القادم الذي سيكون يوم 24 فيفري 2019.

وأوضح ذات البيان، أن التسجيلات انطلقت يوم 6 جانفي الفارط، وتستمر إلى غاية يوم 16 فيفري المقبل.

كما أن أيام الإنتقاء والتوجيه ستكون في 17 و 18 و 19 من نفس الشهر.