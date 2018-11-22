تكوين 120 ألف مسعف لكل عائلة وسيارة إسعاف في محطات الوقود

أكدت الحماية المدنية،على تكوين 120 ألف مسعف لكل عائلة،وهم المواطنون،الذين تم تلقينهم أساسيات الإسعافات الأولية،قبل وصول أعوان الحماية المدنية،لموقع المصابين.

وأوضح الرائد رابح بن محي الدين، المكلف بالإتصال في المصلحة، أنها تخصص 25 يوما لتدريب المواطنين في مجال الإسعاف الأولي.

وكشف المتحدث،في تصريح للإذاعة،أن الحماية وبالتنسيق مع وزارة النقل،يتم تجهيز وحدات للتدخل على محطات الوقود على الطريق السيار شرق غرب.

ويهدف الإجراء، إلى التدخل السريع وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح في حوادث المرور.

وأشار المتحدث،أن فتح 2260 منصب لأعوان الحماية المدنية،هذه السنة بمسابقات التوظيف غير كاف، مقارنة بالعدد الكبير لوحدات الحماية،الموزعة عبرالتراب الوطني.