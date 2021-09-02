تلاحم الجيش مع سكان تيزي وزو وبجاية أدحض أكاذيب مناضلي المواقع الإفتراضية

إعتبرت، إفتتاحية مجلة الجيش، لشهر سبتمر، أن التلاحم بين أفراد الجيش وسكان ولاية تيزي وزو وبجاية، وبين أفراد الشعب عامة ادحض أكاذيب مناضلي المواقع الإفتراضية الذين ينسجون أراجيفهم من وراء البحار.

وفي ذات الصدد، عرجت الإفتتاحية، على تورط نظام المخزن، في هذه الجريمة التي لا تغتفر، وذلك من خلال الإرتباط القوي مع التنظيمين الإرهابيين.

وبشأن قطع العلاقات مع المغرب، قالت مجلة الجيش أنه قرارا سياديا، مذكرة بأن الجزائر رجحت طويلا قيم الأخوة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb