«تلاميذ المدرسة الجزائرية يعانون من مشاكل فـــي تعلـــم المـــواد الأســاسيـــة»

قالت إنهم ليسوا أكفاء بالدرجة المطلوبة.. بن غبريت:

معاذ بوشارب: «المنظومة التربوية ملزمة برفع تحدي الجودة وفق المعايير الدولية»

اعترفت، أمس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، ضمنيا، بأن التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة ليسوا أكفاء بالدرجة المطلوبة، حيث أنهم لا يتحكمون في المواد الأساسية، خاصة الرياضيات، كما أنهم يعانون من مشاكل تعلم في اللغة العربية.

قالت، أمس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إن التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة لا يتحكمون بالقدر الكافي من الكفاءات التي تسمح لهم بمواجهة الألفية الثالث.

وأكدت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها بمناسبة اليوم البرلماني حول البدائل البيداغوجية، أن التلاميذ يواجهون صعوبات في التعلم، حيث أن مستواهم في الرياضيات والثقافة العلمية وفهم المكتوب لا يطابق المستوى المطلوب.

وقالت الوزيرة في سياق حديثها، إن الوزارة لديها العزيمة الكافية للقيام بعمل معمق لاقتراح البدائل البيداغوجية لمعالجة الوضع، كما أضافت «نحن نقدر أن تلاميذنا لا يحتلون أولى المراتب في التقييمات العالمية، باعتبار أن منظومتنا لم تستفد من أحسن الظروف للتقدم بنفس سرعة الأنظمة التربوية الأخرى».

وأشارت الوزيرة هنا إلى العشرية السوداء وكذا عدم الاستقرار في القطاع من جراء الإضرابات التي دامت سنوات عديدة، جعلت التلاميذ يخسرون ما يعادل سنتين من الدراسة.

وقالت الوزيرة إن الطموح الذي ترافع عليه الوزارة هو ضرورة الذهاب إلى مدرسة تتخرج منها أفضل الكفاءات، مع العلم أن كفاءات التلاميذ هي كفاءات مختلفة ومتعددة.

وأضافت الوزيرة أن الهدف يقتصر اليوم على التعليم الابتدائي باعتباره الطور الذي يحسم فيه نجاح أو إخفاق المتعلم، وعلى شريحة المفتشين باعتبارها الشريحة المحورية في تفعيل برنامج عمل الوزارة والاحتراف عن طريق التكوين كأداة مميزة للتجسيد الميداني للسياسة التربوية.

وأضافت الوزيرة في سياق حديثها، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال التربية الوطنية، حيث وصلت نسبة التمدرس إلى 98,5 من المئة، ولكن التمدرس -تضيف الوزيرة- لا يعني التعلم.

وهذا من خلال عمليات التقييم التي تم إجراؤها، حيث تم تحليل نتائج مترشحي امتحان نهاية التعليم الابتدائي وامتحان شهادة التعليم المتوسط، أين تم إحصاء 465 ألف خطأ، كما تم تحليل نتائج التلاميذ الجزائريين في المنافسات الدولية والأولمبياد الجهوية والعالمية.

من جهته، قال معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إن المنظومة التربوية ملزمة برفع تحدي الجودة وفق المعايير الدولية لخوض غمار المنافسة وتحسين نوعية المخرجات وفق ملامح عالمية تمكن الجزائري من الاندماج الكوني مع المحافظة على خصوصياته.

نجادي مسڤم المفتش العام بوزارة التربية: «منح كل أستاذ بطاقات خاصة بالمعالجة البيداغوجية»

قال، أمس، نجادي مسڤم، المفتش العام بوزارة التربية، إنه سيتم منح كل أستاذ بطاقة خاصة بالمعالجة البيداغوجية، حيث يتم تدوين الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ في هذه البطاقة، ثم يتم تحويل تلك الأخطاء إلى لجان تعمل على دراستها والعمل على إصلاحها وتنبيه التلاميذ.

كما كشف مسڤم أن الوزارة تنوي إدراج بطاقات متعلقة بالصوت، حيث سيتدرب التلاميذ على النظام الصوتي الحرفي لتعليم اللغة العربية، وأوضح المتحدث أنه سيتم إجراء بحوث تهتم بإحصاء الأخطاء المتكررة التي يرتكبها المترشحون في الامتحانات الوطنية، ومن ثم إعداد استراتيجية للمعالجة البيداغوجية.

وكذا إحصاء المشاكل المتكررة التي تكون محل تحقيقات التفتيش لاقتراح حلول واقعية على موظفي التأطير والتسيير، وفي هذا الصدد، قال إنه تم إحصاء سنة 2016، حوالي 121 مشكل على مستوى 37 مديرية تربية.