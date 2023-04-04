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الرياضة

تلاميذ بومرداس يتعرفون على منافسيهم في دورة الألعاب الإفريقية للمدارس

بقلم فيصل زيان بوزيان
تلاميذ بومرداس يتعرفون على منافسيهم في دورة الألعاب الإفريقية للمدارس
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أجريت قرعة البطولة الافريقية لكرة القدم للمدارس، اليوم الثلاثاء، والتي ستحتضنها جنوب إفريقيا بداية من تاريخ 5 لغاية 8 أفريل.

ونشر الحساب الرسمي للكاف، قرعة الألعاب الإفريقية للمدارس، عبر تويتر، والتي أوقعت القرعة ممثل الجزائر، فريق متوسطة بلعوش محند والحاج، الواقعة ببلدية ببرج منايل بولاية بومرداس في المجموعة الأولى.

رفقة كل من ثانوية كلافام الجنوب إفريقية، و سي أس أوريزون من الكونغو الديمقراطية.

الكاف تكشف برنامج البطولة الإفريقية للمدارس

رابط دائم : https://nhar.tv/0Sb1M
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