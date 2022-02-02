تلقيح الأطفال ضد الوباء.. هذا ما قاله مدير معهد باستور

أكد المدير العام لمعهد باستور, فوزي درار، أن تلقيح شريحة الأطفال بالجزائر “غير وارد بتاتا في الوقت الراهن.

وثمن في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، قرار غلق المدارس بعد تسجيل إصابات بفيروس كوفيد-19 بالمؤسسات التربوية.

واعتبر أن أنجع وسيلة لحماية هذه الفئة تتمثل في إقبال الكبار على حملة التلقيح لإعطاء “الثقة التامة لأطفالهم”.

وفيما يتعلق بإسناد مهمة إجراء الاختبارات السريعة (test anti-génique) للكشف عن الفيروس إلى الصيدليات الخاصة. بعد الانتشار الواسع للمتحور أوميكرون، فقد رحب البروفسور درار بهذه المبادرة التي أقبل عليها العديد من المواطنين. بحكم أنها عملية جوارية تقرب الصحة من المواطن.

كما عبر عن أسفه لتنظيمها بعد ارتفاع حالات الإصابة. معتبرا أنه لو تم ذلك مبكرا “لأعطت نتائج أفضل” بمنع ارتفاع حلات العدوى.

وأضاف في ذات السياق، أن الصيدلي، وبحكم تكوينه البيداغوجي، قادر على إجراء هذا النوع من التحاليل. التي ستساعد على التحكم في الوضعية الوبائية.

إلى جانب التخفيض من نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حيث الوصف المفرط للمضادات الحيوية.

وبالنسبة للأشخاص الملقحين بالجرعتين والذين تعرضوا للإصابة، أوضح درار أن “حدة الفيروس لديهم تنزل بعد ثلاثة أيام. وبإمكانهم استئناف نشاطاتهم بعد 5 أيام. ويصبح الفيروس بدون فعالية وغير قابل للعدوى.

في حين وبالنسبة لغير الملقحين فإن الفيروس يبلغ ذروته بعد 8 إلى 10 أيام من التعرض إلى الإصابة. وهي المدة التي يعيش فيها الفيروس بالجسم ويسمح بنقل العدوى إلى 10 أشخاص من المحيط.

كما يتعرض شخص واحد من بين 10 أشخاص من هذه الفئة غير الملحقة إلى دخول المستشفى.

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