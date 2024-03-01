تلمسان: الإطاحة بشبكة لتزوير النقود وحجز مكبات ومعدات إلكترونية

أحبطت قوات الشرطة بأمن ولاية تلمسان مخططا إجراميا خطيرا كان مدبروه يستعدون لطرح أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني داخل الإقليم الوطني. تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.

حيث تم على إثر هذه العملية توقيف 04 أشخاص و حجز أكثر من 19 مليون سنتيم و 600 ألف دينار فئة 2000 دج مزورة. و مركبات سياحية كانت تستغل في عملية ترويج الأوراق النقدية.

العملية تمت على إثر مراقبة دقيقة لمركبة مشبوهة من طرف الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بني بوسعيد. حيث أخضعت للتفتيش الدقيق أين أكتشف بداخلها مبلغ مالي قدره 80000 دج من فئة 2000 دج.

بعد تحويل الأشخاص الدين كانوا على متنها الى مقر الفرقة وعرض المبلغ المالي المحجوز على الخبرة تبين أن الأوراق النقدية غير أصلية و مزورة.

التحقيق كشف عن ضلوع شخصين آخرين في القضية. حيث تم توقيفهما تباعا وحجز مبلغ مالي آخر ليرتفع مجموعه إلى 196000 دج. وبعد إستكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي تم بموجبه تقديم الأطراف أمام نيابة الإختصاص.