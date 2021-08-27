تلمسان: توقيف 4 أشخاص وحجز كمية من المؤثرات العقلية

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة الرمشي بولاية تلمسان، من القبض على أربعة أشخاص، و حجز كمية من المؤثرات العقلية من نوع برغابلين و كمية من المخدرات.

وفي بيان لأمن ولاية تلمسان، أنه في اطار المجهودات المبذولة في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، ألقت قوات الشرطة بأمن دائرة الرمشي، القبض على أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 24 و 32 سنة مشتبه فيهم في تزوير مبلغ مالي من العملة الوطنية متمثلة في 7 أوراق نقدية من فئة 1000 دينار جزائري.

مع حجز كمية من المؤثرات العقلية من نوع برغابلين و كمية من المخدرات، إضافة إلى مبالغ مالية من عائدات ترويج هذه السموم.

واضاف البيان، أنه بموجب ملف اجراء قضائي قدم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة عن قضية تكوين جمعية أشرار حيازة و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية حمل سلاح أبيض بدون مبرر شرعي حيازة أوراق نقدية مزورة.