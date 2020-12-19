تلمسان: وضع حد لشبكة إجرامية قامت باحتجاز شخص واستدراجه باستعمال فتاة

وضعت عناصر الأمن الحضري الخارجي باب الزيارة، التابع لأمن دائرة الرمشي بولاية تلمسان، حدا لشبكة إجرامية تتكون من 6 أشخاص.

وذلك حسب بيان مديرية أمن ولاية تلمسان، حيث يوجد من بين هذه الشبكة فتاة.

وتتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة، أين تورطوا في قضية تكوين جمعية أشرار واحتجاز شخص تحت طائلة التهديد بإستعمال مركبة.

وحسب نفس البيان، فلقد قامت الشبكة الاجرامية بإحتجاز شخص وإستدراجه بإستعمال الفتاة.

ليوقفوا من طرف عناصرالشرطة، أين تم إنجاز إجراء قضائي في شأنهم قدموا بموجبه امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرمشي.