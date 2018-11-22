تمار: تخصيص الطوابق السفلى بالسكنات الإجتماعية لذوي الإحتياجات الخاصة

كشف وزير السكن عبد الوحيد تمار، اليوم الخميس، عن قرار تخصيص الطوابق السفلى للسكنات الإجتماعية لذوي الإحتياجات الخاصة.

وفي معرض رده على الاسئلة الشفوية لنواب البرلمان بقبة زيغود يوسف،

قال إن وزارة التضامن تعكف على سن قانون يسمح لذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من دعم الدولة لإيجار السكنات.

حيث أن الإيجار حدد بـ 25 دينار للمتر المربع الواحد، كما سيتم تحديد مبلغ رمزي للتنازل على السكنات الاجتماعية.

وأفصح عن تخصيص الطوابق السفلى لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تهيئة المساحات الخارجية، وإرسال أعوان لتحصيل الإيجارات الشهرية.