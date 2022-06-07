تمازيرت أمام القضاء مجددا في فضيحة بيع عتاد مركب قورصو بالدينار الرمزي

من المرتقب أن تمثل أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء وزيرة الصناعة السابقة، “جميلة تامزيرت”، المتابعة في قضايا الفساد، وعلى رأسها فضائح مجمّع الرياض بخصوص عتاد مركب قورصو بولاية بومرداس وبيعه بالدينار الرمزي.

كما سيمثل أمام نفس الهيئة القضائية زوج المتهمة تمازيرت، المتهم ” حفيظ .أ” والمتهم” ب. ناصر” زوج شقيقة المتهمة الرئيسية تمازيرت للمحاكمة على نفس الوقائع.

وتأتي برمجة القضية بعد استئناف وكيل الجمهورية والمتهمين في الأحكام القضائية التي أصدرها قاضي القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر.

ولقد تم بموجبها ادانة المتهمة ” جميلة تمازيرت “تب 5 سنوات حبسا نافذا و 300 ألف دج غرامة مالية عن تهم التصريح الكاذب للممتلكات، استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند ابرام الصفقات حين كانت مديرة لمركب قورصو التابع لمجمع الرياض بين 2009 و2015، وكذا تعارض المصالح مع تبرئتها من جنحتي اختلاس أموال عمومية واستغلال النفود.

كما أصدر القاضي وقتها حكما يقضي بمصادرة جميع العائدات الاجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية.

كما شملت الأحكام القضائية المتهم الثاني “ب. ناصر” ، زوج شقيقة المتهمة الرئيسية تمازيرت، وتم الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه وسنتين حبسا نافذا في حق زوج المتهمة تمازيرت، حفيظ اخناش.

وحكم بالبراءة في حق باقي المتهمين المتابعين بجنح سوء استغلال الوظيفة. والثابت في القضية، أنه تم بيع العتاد على شكل نفايات حديدية بمبلغ لا يتجاوز 44 مليون دج وهذا دون الاستناد إلى الأسعار المقترحة من قبل أعضاء لجنة البيع بالمزاد العلني.

بحيث وجه الاتهام إلى لوزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت بخصوص القضية الحالية، بصفتها المديرة العامة لمجمع الرياض قورصو من اجل انجاز مشروع المخابز الحديثة حيث تم تغيير النشاط الى مشروع يتعلق بالحبوب و مشتقاته.

وبلغت قيمة المشروع حسب الخبرة المنجزة مبالغ مالية ضخمة بالفرنك سويسري والاورو و الدولار الامريكي.